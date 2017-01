Pub

O Hull venceu o Bournmouth, por 3-1, e deixou o último lugar da Premier League

O português Marco Silva estreou-se hoje a liga inglesa de futebol com uma vitória em casa, conduzindo o Hull ao triunfo sobre o Bournmouth, por 3-1, o que permite à equipa deixar o último posto, à 21.ª jornada.

Abel Hernández foi a estrela do jogo, ao marcar aos 32 e 50 minutos, depois de a equipa de os 'tigers' terem estado a perder desde os três minutos, quando Junior Stanislas converteu uma grande penalidade madrugadora para o Bournemouth.

O Hull City, que é agora 18.°, beneficiou ainda de um autogolo do médio Tyron Mings, aos 62 minutos.

A equipa de Marco Silva aproveitou da melhor forma as derrotas derrota dos seus mais diretos rivais, o Sunderland, que foi batido em casa, por 3-1, pelo Stoke City, do Swansea, goelado no seu terreno pelo Arsenal, por 4-0.

O Arsenal, com um golo de Olivier Giroud (37), autogolos de Jack Cork e KyleNaughton (54 e 67) e um tento de Alexis Sánchez (73), ascendeu provisoriamente ao terceiro lugar do campeonato, em igualdade pontual (44) com o Liverpool, que mede forças no domingo em Old Trafford com o Manchester United, de José Mourinho.

O Tottenham somou, por seu turno, a sexta vitória consecutiva na liga inglesa e ascendeu à segunda posição, depois de bater em casa o West Bromwich por 4-0, com três golos de Harry Kane (12, 77 e 82 minutos) e um autogolo de Gareth McAuley, aos 26 minutos.

O arranque da 21.ª jornada foi também marcado por um duelo londrino, com o West Ham a superiorizar-se categoricamente por 3-0 ao Crystal Palace, com marcados na segunda parte por Sofiane Feghouli (68), Andy Carroll (79) e Manuel Lanzini (86).

Em Burnley, a equipa da casa aproveitou também da melhor maneira o arranque da jornada, ascendendo à 10.ª posição depois de vencer o Southampton, com um golo de Joey Barton, aos 78 minutos.

O Watford e o Middlesbrough empataram sem golos e mantêm-se em 14.° e 16.°, respetivamente.

A 21.ª jornada prossegue hoje com a receção do campeão em título, o Leicester, ao Chelsea.