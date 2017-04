Pub

Trabalho do técnico português do Hull City já convenceu toda a gente apesar da desconfiança inicial

Marco Silva chegou quase como um ilustre desconhecido à Liga inglesa e várias vozes questionaram a sua contratação por parte do Hull City. Certo é que o treinador português já tirou o clube da zona de despromoção e está a ver o seu trabalho cada vez mais elogiado.

O antigo jogador Paul Merson, comentador da Sky Sports, chegou a criticar a escolha feita pelo Hull City no treinador português. Mas agora a generalidade da imprensa está rendida ao ex-técnico do Sporting e Olympiacos. "Marco Silva está a embaraçar o futebol inglês", escreveu esta sexta-feira no jornal Telegraph o jornalista Luke Edwards, lembrando que o grande erro dos responsáveis do Hull City foi só terem oferecido a Marco Silva um contrato de seis meses, até ao final da temporada.