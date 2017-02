Pub

Hull City bateu Liverpool por 2-0, na liga inglesa. Em França, Mónaco venceu o Nice (3-0) e isolou-se na frente

Se a reputação do "treinador português" continua em alta no estrangeiro, muito se deve às façanhas que Marco Silva e Leonardo Jardim têm vindo a protagonizar nesta temporada. O dia de ontem foi de sonho para este dois técnicos, que voltaram a mostrar credenciais na Premier League e na Liga francesa, respetivamente.

Semana após semana, Marco Silva continua a surpreender Inglaterra. Ontem, liderou o Hull City numa importante vitória sobre o candidato Liverpool, orientado por Jurgen Klopp. A equipa do português impôs-se por 2-0, com dois golos senegaleses: N"Diaye (44") e Omar Niasse (84").

Num país habituado a aplaudir os feitos de outro técnico luso, José Mourinho, bastou cerca de um mês para Marco Silva começar a granjear uma falange de admiradores. O empate em Old Trafford, a meio da semana, diante do Manchester United, foi um primeiro aviso; este triunfo coloca-o, definitivamente, debaixo dos holofotes da imprensa britânica.

Mais do que a fama, Marco Silva estará certamente satisfeito com estes três pontos, que deixam a sua equipa mais próxima dos lugares que garantem a permanência. "Num campeonato como a Premier League é fantástico conseguir não sofrer golos perante equipas como o Manchester United e o Liverpool, mas o mais importante para nós é continuar a somar pontos, e estes três foram fantásticos", destacou após o encontro.

O registo caseiro do Hull City desde que o português assumiu o leme, então, é excecional. Quatro jogos, quatro vitórias. As vítimas foram o Swansea (3-0), o Bournemouth (3-1), o Man. United (2-1) e agora o Liverpool. A próxima jornada reserva-lhe uma deslocação ao terreno do Arsenal.

Tudo isto com a ajuda de vários reforços, entre os quais o ex-sportinguista Markovic e o ex-portista Evandro, que ontem voltou a alinhar no onze. "Os reforços integraram-se bem. Quando chegámos, o clube e os jogadores não estavam num bom momento, mas agora sentimos que eles vão tendo mais confiança", sublinhou.

Este deslize do Liverpool também teve o condão de deixar o Chelsea, que ontem venceu o Arsenal (3-1), cada vez mais confortável na liderança do campeonato.

Mónaco isola-se

Quem também vive dias de sucesso lá fora é Leonardo Jardim, desde ontem líder isolado do campeonato francês. O Mónaco levou a melhor no duelo de ontem frente ao Nice, por expressivos 3-0, isolando-se no topo da tabela.

A equipa orientada pelo português ultrapassou a fasquia dos cem golos nesta temporada, algo que nenhuma outra equipa das cinco melhores ligas europeias conseguiu alcançar até ao momento.

Para esse pecúlio tem contribuído a veia goleadora de Radamel Falcao, ex-FC Porto, que ontem voltou a bisar e parece estar de regresso à sua melhor forma.

Barça recupera, Real em risco

Na Liga espanhola, o Barcelona somou ontem uma importante vitória sobre o Athletic de Bilbau, por 3-0, mantendo-se na perseguição à liderança do Real Madrid.

Os merengues, que já têm um jogo em atraso, arriscam-se a não jogar hoje, depois do adiamento do duelo frente ao Celta. O temporal causou danos na cobertura do Estádio dos Balaídos, em Vigo, desconhecendo-se até ao momento a nova data para o encontro.

Segundo o espanhol As, os madrilenos estão a fazer pressão para que se jogue hoje, tendo sido equacionada a - improvável - hipótese de a partida se disputar em Portugal (no Porto ou em Braga).