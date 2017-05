Pub

Vice-presidente do clube elogiou o treinador português, apesar da descida de divisão

O Hull City, orientado por Marco Silva saiu da 37.ª e penúltima jornada da Premier League com a despromoção garantida, depois de uma derrota por 4-0 frente ao Crystal Palace.

Apesar da descida de divisão, um comunicado do vice-presidente do clube, Ehab Allam, elogia bastante o trabalho do português e da sua equipa técnica.

"Mesmo estando desapontado com a despromoção, não há elogios suficientes para Marco Silva e o seu staff, pelo trabalho que realizaram desde que chegaram ao clube, em janeiro. Nessa altura, com o clube no fundo da tabela, muitos pensavam que não tínhamos hipóteses de sobreviver. Mas o Marco chegou e deu esperança a todos com melhores resultados e performances. Apesar de termos falhado o objetivo de permanecer na Premier League, as melhorias na equipa com a liderança de Marco são claras para todos", diz Allam num comunicado divulgado no site do clube.