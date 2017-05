Pub

Presidente da República vai ao Estoril Open na quinta-feira e assistirá ao jogo do português frente a Mueller, depois de almoçar com o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras.

Marcelo Rebelo de Sousa vai marcar presença no Estoril Open, na quinta-feira. Tal como no ano passado, o Presidente da República aceitou o convite para assistir ao torneio português.

Marcelo vai almoçar com o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, antes de assistir ao jogo do português Pedro Sousa. O tenista lisboeta enfrenta Gilles Mueller no primeiro jogo do dia, por voltas das 15.00.

Também António Costa deve marcar presença no torneio. O Primeiro Ministro falhou o evento no ano passado por estar de visita aos Açores, mas está previsto que este ano marque presença no Clube de Ténis do Estoril no fim de semana, bem como alguns ministros e deputados.