O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, telefonou na sexta-feira ao treinador da seleção feminina portuguesa, Francisco Neto, a felicitar a campanha no Europeu

"Felicitou-o e à equipa pela forma como se bateram até ao fim pelos quartos de final", revelou a fonte.

A seleção portuguesa de futebol feminino, que participava pela primeira vez num Europeu, falhou por pouco o apuramento para os quartos de final, depois de perder com a Inglaterra por 2-1, na quinta-feira, na terceira e última jornada do Grupo D.

Portugal, que, com os resultados ao intervalo, estava qualificado, acabou por cair para o quarto posto, com três pontos, a seis da Inglaterra, e com os mesmos de Espanha, que se apurou apesar da derrota com a Escócia (1-0), e das escocesas.