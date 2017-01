Pub

Os futebolistas Marcelo e Luca Modric vão desfalcar o Real Madrid nas próximas semanas. Ambos sofrem de lesões que os vão manter afastados dos relvados, revelou esta segunda-feira o clube espanhol.

O clube dos portugueses Cristiano Ronaldo, Pepe e Fábio Coentrão assinala que o lateral brasileiro Marcelo tem "uma lesão de grau 2 no bíceps femoral" e que o croata Modric está lesionado "no músculo adutor esquerdo".

O tipo de lesão de Modric deverá implicar uma ausência do médio croata dos relvados de cerca de duas semanas. Já a de Marcelo poderá implicar que o lateral esteja indisponível para o técnico Zinedine Zidane durante um mês.

As lesões motivaram as substituições de ambos no jogo da liga espanhola em que o Real Madrid venceu o Málaga por 2-1, no sábado, com um 'bis' de Sergio Ramos.

Na quarta-feira, os madrilenos vão tentar dar a volta à eliminatória da Taça do Rei diante do Celta (visitam Vigo depois de terem perdido em casa, por 1-2). Além destas lesões, também não poderão contar com Carvajal, Fábio Coentrão e Pepe, que já se encontravam magoados. Esta segunda-feira, Ronaldo, James e Danilo também treinaram à parte, fazendo apenas trabalho de ginásio.