O treinador Marcelino García Toral vai assumir o comando técnico do Valência nas próximas duas épocas, anunciou hoje o clube que alinha na Liga espanhola de futebol no sítio oficial na Internet.

Marcelino será oficialmente apresentado após o último jogo no campeonato do Valência -- atualmente liderado por Voro -, frente ao Villarreal, precisamente o último clube que o técnico orientou e do qual foi despedido em agosto do ano passado.

O novo treinador do Valência, que nesta temporada não treinou qualquer clube, iniciou a carreira na elite do futebol espanhol no Sporting de Gijón, antes de dirigir também o Huelva, Santander, Saragoça, Sevilha e Villarreal.

O Valência, no qual alinham os internacionais portugueses João Cancelo e Nani, ocupa o 13.º lugar no campeonato espanhol, muito distante dos lugares de acesso às competições europeias, mas também com a manutenção assegurada.