Defesa espanhol ficou ferido no braço na sequência do ataque com explosivos ao autocarro do Borussia Dortmund, na terça-feira. Jogador deixou este sábado o hospital e vai ficar fora dos relvados um mês.

Marc Bartra sofreu uma lesão no braço direito, devido aos estilhaços dos vidros, e teve que ser operado, recebendo este sábado alta da unidade hospitalar. Segundo o treinador do Borussia Dostmund, Thomas Tuchel, Bartra deverá regressar aos relvados dentro de quatro semanas.

O autocarro do Borussia Dortmund, onde joga o internacional português Raphael Guerreiro, foi atacado com três engenhos explosivos, esta semana, a caminho do estádio para defrontar o Mónaco, na primeira mãos dos quartos de final da Liga dos Campeões - jogo que foi depois adiado e ganho pelos franceses (3-2).

As autoridades alemãs mantêm aberta a investigação ao ataque, apesar de a justiça já ter dito não existir uma ligação entre o atentado e a detenção na quarta-feira de um iraquiano de 26 anos, alegadamente do autoproclamado estado islâmico.