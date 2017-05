Pub

O defesa espanhol ferido no atentado ao autocarro do Borussia Dortmund a 11 de abril, afirmou que regressa com "mais vontade do que nunca" e quer jogar a final

"Quando vejo uma bola, esqueço tudo o que me rodeia. Tenho desejo de correr, de treinar, de competir, de estar com os meus companheiros, como nunca senti antes", desabafou Bartra à imprensa, após o regresso aos treinos.

O central espanhol espera ainda ser convocado esta semana ou na próxima, numa altura em que faltam dois jogos para o final do campeonato alemão, e aponta como objetivo estar apto para a final da Taça da Alemanha, marcada para 27 de maio, frente ao Eintracht Frankfurt.

"Depois de todos os títulos que ganhei com o FC Barcelona, quero ganhar uma Taça na minha primeira época no Borussia", disse Bartra, que representou o clube catalão entre 2011 e 2015, período em que conquistou três vezes o campeonato de Espanha e duas a Liga dos Campeões.

Uma cicatriz de cinco centímetros no braço e uma cinta a proteger o antebraço operado devido a uma fratura do rádio são as sequelas físicas visíveis de um atentado sobre o qual Bartra tem dificuldade em falar: "A dor, o pânico, a insegurança, foi o pior momento da minha vida".

Marc Bartra ficou ferido na sequência de uma explosão que atingiu o autocarro que transportava os jogadores do Borussia Dortmund, no dia 11 de abril, quando se preparava para partir para o estádio Signal Iduna Park, onde ia defrontar os franceses do Mónaco, em jogo da primeira mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões.