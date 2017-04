Neuer magoou-se no jogo da 2.ª mão dos quartos-de-final da Liga dos Campeões com o Real Madrid, que o Bayern perdeu (4-2), após prolongamento

Manuel Neuer, guarda-redes do Bayern Munique, vai perder o resto da temporada após ter fraturado o pé esquerdo no jogo com da Liga dos Campeões com o Real Madrid.

Depois da derrota por 4-2, na terça-feira, com os madrilenos, após prolongamento, o presidente do Conselho Diretivo do Bayern de Munique, Karl-Heinz Rummenigge, revelou aos jornalistas que Neuer "lesionou-se gravemente" durante o tempo extra e deverá parar "oito semanas".

Neuer, que já tinha sido operado ao mesmo pé, lesionou-se na sequência do lance que originou o terceiro golo do Real Madrid, um dos três marcados por Cristiano Ronaldo. Assim, o guardião vai perder o resto da temporada e deverá também falhar a Taça das Confederações, onde a Alemanha terá pela frente, no Grupo B, Austráia, Chile e Camarões (Portugal compete no A, com México, Rússia e Nova Zelândia).

Nos jogos finais da época, na liga e Taça da Alemanha, a baliza do Beyern Munique deverá ser entregue a Sven Ullreich. A equipa bávara, onde joga o português Renato Sanches, é a líder destacada da Bundesliga.