O técnico acertou a rescisão de contrato após uma reunião com o presidente Rui Alves

Manuel Machado deixou esta quarta-feira de ser o treinador do Nacional, tendo acertado a rescisão de contrato após uma reunião com o presidente do clube, Rui Alves.

O técnico ainda orientou o treino da manhã, mas a sua saída era inevitável tendo em conta os mais resultados que colocam os madeirenses no antepenúltimo lugar da tabela classificativa à 15.ª jornada da Liga, com apenas três vitórias.

Manuel Machado coloca assim ponto final a quatro épocas e meia no comando da equipa, senndo que nas próximas horas deverá ser anunciado o seu substituto.