Na mesma terra onde, em 1875, se realizou o primeiro jogo de futebol em Portugal (uma partida informal dinamizada pelo inglês Harry Hinton), nasce, 142 anos depois, o mais ambicioso projeto de Maniche.

O ex-futebolista vai ser o acionista maioritário da SAD da Associação Desportiva da Camacha, clube madeirense da Série B do Campeonato de Portugal - terceiro escalão nacional. O antigo internacional português cumpre um velho sonho, com o objetivo de levar o emblema do concelho de Santa Cruz à II Liga "em três/quatro anos".

Como é que chegou à Camacha?

De entre os clubes com que estive em negociações para adquirir uma SAD (Sociedade Anónima Desportiva), a Associação Desportiva da Camacha foi o que se mostrou mais organizado - em termos financeiros e da estrutura - e com disponibilidade [para me receber]. Acima de tudo, identifiquei-me com aquilo que a direção do clube queria para o futuro: catapultar a Camacha para outros voos, dinamizando-a em termos financeiros e não só. E a direção - de pessoas sérias, humildes e trabalhadoras, que já lá estão há muitos anos - identificou-se com o meu projeto. Falámos a mesma linguagem, de pessoas que são apaixonadas por futebol.

Vai ser acionista maioritário da SAD. O que é que falta para ela ser formalmente constituída e com que percentagem é que vai ficar?

Praticamente, já temos tudo definido. Faltava só a aprovação dos sócios, na assembleia geral que se realizou no sábado [26 de agosto]: eles aprovaram por unanimidade e isso fez-me acreditar ainda mais no projeto, porque confiaram naquilo que posso vir a fazer pela Camacha. Os valores e percentagens não vou divulgar enquanto a SAD não estiver viabilizada.

Este é um projeto a médio/longo prazo. A que objetivos se propõe?

Existem vários: a estabilidade financeira e desportiva do clube, uma subida de divisão sustentada, uma aposta forte na formação... tudo em respeito pela Associação Desportiva da Camacha e pelos seus sócios. Sabemos da rigidez do governo regional da Madeira [quanto à utilização de jogadores naturais do arquipélago] mas vamos tentar desbloquear essa situação. Entrando jogadores internacionais com qualidade (porque não?) podem valorizar não só o Camacha como a própria região.

Pretende reforçar o plantel - que tem vários veteranos madeirenses que passaram pela I Liga (como Márcio Abreu, Rúben Andrade, Nuno Viveiros e Miguel Fidalgo) - a curto prazo?

Quando entrámos - apesar de a SAD não estar constituída - o plantel já estava construído. Nos dois jogos que fizemos - uma vitória caseira e uma derrota fora [2-1 sobre a Sanjoanense e 3-0 em Amarante] - fui verificando que a equipa está desequilibrada, daí estar a trabalhar com o diretor desportivo, para reforçá-la o mais rapidamente possí-vel - sabendo que neste momento os melhores jogadores já foram para outras equipas. Entrámos na quinta-feira [24 de agosto] e agora estamos a correr contra o tempo, a tentar ir buscar jogadores para equilibrar o plantel, para não haver soluços durante esta temporada. O objetivo é manter [no Campeonato de Portugal] este ano, para na próxima época tentarmos um pouco mais. Então, já estarei mais identificado com a região, com o clube, com os adeptos, com os jogadores... Quero reforçar o clube com outros projetos, não só no futebol mas também a nível social.

Será um trabalho gradual...

Temos de conhecer a realidade. Como homem do futebol, vou ter alguma facilidade de detetar aquilo que está menos bem feito (e isto não é uma crítica). Por isso, é que estamos já a tentar reforçar o plantel, sem deixar de valorizar os jogadores que estão na Camacha e que têm qualidade.

A Camacha está na Série B, considerada a mais difícil do Campeonato de Portugal (com muitos clubes habituados às ligas profissionais, como Salgueiros, Sp. Espinho, Trofense, Freamunde, Felgueiras e Gondomar).

Sim, este é um campeonato complicadíssimo, com seis equipas a descerem este ano [em cada série]. Precisamos de estar preparados. Temos de ter uma equipa competitiva, organizada e equilibrada, para não termos sobressaltos como no ano passado - quando só por um fio a Camacha não desceu. Por isso, temos os pés bem assentes no chão. Não queremos ir além do que aquilo que podemos, e, sim, crescer a pouco e pouco. Mas queremos chegar à II Liga, dentro do projeto que idealizámos.

Em quanto tempo?

É muito subjetivo. Eu gostaria de subir a Camacha em três/quatro anos à II Liga. Obviamente, quero ficar para a história da Camacha o mais rapidamente possível. Agora, sei das dificuldades... não sou ingénuo. Com o know how que fui acumulando, com o que fui aprendendo com algumas pessoas importantes com quem trabalhei, senti que estava preparado para assumir uma situação destas. Daí não ter investidores ou empresários a colaborar [de forma direta], embora tenhamos de ter parcerias. A porta está aberta para qualquer parceria, se for benéfica para ambas as partes.

É um desafio extra tentar levar às ligas profissionais um clube de fora do Funchal, pois nunca aconteceu?

É um desafio mais árduo. Todas as pessoas pensam que não vai ser possível, [porque] temos o Marítimo, o Nacional, o União da Madeira... Eu não me considero um concorrente deles, quero ser até parceiro deles, para valorizar a ilha e o meu clube. Temos de ser humildes e entender que só com sintonia e com respeito podemos atingir outros patamares. Vamos tentar respeitar essas entidades, para eles também nos ajudarem com o que puderem. Até poderemos fazer algum protocolo benéfico para ambas as equipas.

Vai fixar residência na Madeira?

A ideia é estar próximo do projeto... Quando se investe em algo tem de se estar por dentro, para detetar não só as coisas boas mas também as coisas más (e para as atacar de imediato, se for o caso). A minha vida sempre foi isto: estive sete anos e meio fora de Portugal. Agora, vou inserir-me numa casa que me abriu as portas. A Madeira é uma ilha fantástica, que já faz parte de mim.

Há muitos projetos deste género em clubes do Campeonato de Portugal. Conhece essa realidade e está preparado para o desafio?

Há muitos investidores, muitos deles estrangeiros, muita gente que nunca pertenceu ao futebol mas quer ganhar dinheiro... Por isso, às vezes faz confusão ver um investidor português, com 39 anos. Mas eu, que sou muito nacionalista e sou acarinhado por todos os portugueses, devido ao que construi como jogador, também quero ser respeitado como gestor ou empresário - não sei como qualificar... simplesmente, sinto-me um homem do futebol. Sou uma pessoa que sabe bem o que quer, tem as ideias bem vincadas, e, com respeito, caráter e dignidade, quer catapultar o futebol da Camacha.

Este projeto já era um sonho antigo?

Sim, andei a preparar-me desde que deixei de jogar futebol. Fiquei um ano a arrumar as ideias, a pensar no que é que queria fazer. Entretanto, tive duas experiências como treinador-adjunto que atrasaram um pouco este sonho... Talvez já pudesse estar à frente de um clube há muito tempo (não pensei em mim, pensei nos outros...).

Foram duas passagens muito curtas como adjunto [de Costinha], no Paços de Ferreira e na Académica. Porque é que não se reviu nessa função?

Quando fui convidado, fui mais como amigo. Nunca me considerei um adjunto, considerei-me um amigo, porque sou um homem do futebol, que gosta de estar perto dos jogadores, que sabe o que é eles pensam e do que é que eles precisam em certos momentos. O feedback foi bastante positivo, mas nunca me considerei um adjunto. Tinha outros patamares [para atingir], outros voos para usufruir, era uma questão de mudar o chip. Agora cheguei ao cargo onde sempre quis estar, que era à frente de um clube.

E está bastante moralizado.

Sei que vou ter muito trabalho, que há muita coisa para mudar. É um clube amador, OK. Mas mesmo amador pode ser profissional em muitos aspetos. E vai ser. Se queremos fazer as coisas bem feitas, temos de dar o máximo. O futebol é um desporto de união: é assim que se conseguem as coisas. Não quero fazer as coisas com individualidade: preciso dos jogadores e dos adeptos e eles precisam também de mim, para que lhes possa dar todas as condições para que façam um bom trabalho.

Quais foram as maiores lições que trouxe da carreira de futebolista que o poderão ajudar nesta nova fase como investidor e dirigente?

Eu sempre acreditei no trabalho, na ambição, na união, no companheirismo. Mas o mais importante é o relacionamento humano. Temos de ser honestos para connosco, para os outros também confiarem em nós.