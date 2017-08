Pub

O antigo internacional português Maniche formalizou uma parceria com a equipa da Madeira, estando previsto que assuma a presidência da futura SAD do clube.

O antigo internacional português, de 39 anos, que atuou em clubes como Benfica, FC Porto, Dínamo Moscovo, Chelsea, Atlético de Madrid, Inter de Milão, Colónia e Sporting, assumirá a presidência da SAD da AD Camacha, clube que disputa a Série B do Campeonato de Portugal, num projeto que visa levar a equipa às competições profissionais.

Nuno Ribeiro, mais conhecido por Maniche, afirmou que vai dedicar-se a este projeto, "com a mesma intensidade com que atuava nos relvados".

Para o dia 26 de agosto está agendada uma Assembleia Geral em que se discutirá a constituição da Sociedade Anónima Desportiva (SAD).

Por seu turno, Celso Almeida, presidente do clube insular, afirmou que "houve quatro ou cinco pretendentes, tendo a escolha recaído no projeto do Nuno Ribeiro por ter equivalência e identificação, com a forma como o clube foi projetado, quer em termos financeiros, quer desportivos". Aliás, ressalvou a importância de Maniche "ser uma personalidade FIFA e de grande projeção interna".

Maniche vai residir na Madeira, para assumir a presidência da SAD da coletividade fundada em 01 de agosto de 1978, e ficará com a maioria do capital social, embora a percentagem ainda não esteja definida, ficando o clube com a restante participação. Maniche assumirá a gestão da equipa principal e da equipa B da AD Camacha, conjunto que Leonardo Jardim orientou como técnico principal, entre as temporadas de 2003/04 e 2007/08. Filipe Azevedo será o diretor desportivo.