O futebolista Carlos Mané, que se encontra emprestado aos alemães do Estugarda, foi operado ao joelho direito, estando a sua paragem estimada entre quatro a seis meses, revelou esta sexta-feira o Sporting, em comunicado.

De acordo com a nota do clube 'leonino', Carlos Mané foi submetido a uma cirurgia ao joelho direito devido a uma lesão osteocondral, com o tempo de paragem a ser estimado entre quatro a seis meses.

O extremo, de 23 anos, está emprestado por duas épocas ao Estugarda, da segunda liga alemã, clube no qual alinhou por 20 vezes e marcou seis golos.

Com esta paragem, além de falhar o resto da temporada, Carlos Mané não será opção para a seleção de sub-21 que vai disputar a fase final do Europeu da Polónia.