O Manchester United, de José Mourinho, isolou-se hoje provisoriamente na liderança do campeonato inglês de futebol após receber e vencer o Leicester City, por 2-0, na terceira jornada da competição.

Em Old Trafford, depois do belga Lukaku ter falhado uma grande penalidade no inicio da segunda parte, Rashford colocou os 'red devils' em vantagem, aos 70 minutos, e Fellaini confirmou o triunfo, aos 82.

Com esta vitória, o Manchester United, que é adversário do Benfica no Grupo A da Liga dos Campeões, passou a somar nove pontos e isolou-se provisoriamente no comando da 'Premier League'. Apenas o West Bromwich poderá igualar a equipa de Mourinho, caso vença no domingo o Stoke City.

Além do inicio da temporada totalmente vitorioso, o Manchester United leva um registo de 10 golos marcados e nenhum sofrido.