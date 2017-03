Pub

Equipa de José Mourinho aproxima-se da zona de qualificação para a Liga dos Campeões

O Manchester United, de José Mourinho, venceu hoje fora o Middlesbrough (3-1) e subiu ao quinto lugar na liga inglesa de futebol, ultrapassando o Arsenal no último posto da zona europeia.

Os 'red devils', que estão a longínquos 17 pontos do líder Chelsea e apesar de terem menos um jogo disputado, ficaram agora a três pontos do Liverpool, equipa situada na derradeira posição de acesso à Liga dos Campeões.

Mourinho ainda tem duas frentes para conseguir o apuramento para a principal competição da UEFA: via campeonato ou através da Liga Europa, na qual está nos quartos de final e o vencedor terá acesso direto à 'Champions'.

Depois de o Arsenal perder no sábado na visita ao West Bromwich (3-1), o United não desperdiçou hoje a oportunidade de o ultrapassar, num jogo com maior sofrimento do que o resultado pode espelhar.

A equipa treinada pelo português esteve a vencer por dois golos, de Fellaini (30) e Ligard (62), mas Gestede ainda reduziu para o 'Boro', dando esperança à equipa da casa, que nos últimos minutos -- com algumas quezílias entre jogadores -- ameaçou o empate.

O infortúnio pertenceria, no entanto, ao guarda-redes Victor Valdés, no último lance do jogo: Valencia lançou pela lateral um contra-ataque rápido, após um canto do Middlesbrough, e já depois de perder a bola teve uma oferta do guardião espanhol.

A bola parecia que ia morrer nos pés do ex-internacional espanhol, mas Valdés escorregou e o lateral do Manchester United aproveitou para fazer o 3-1, aos 90+3.

Ainda hoje, na Liga inglesa, o Tottenham recebe o Southampton, e o Manchester City o Liverpool.