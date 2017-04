Pub

A equipa treinada por José Mourinho venceu no Toff Moor (2-0), com destaque para Anthony Martial que quebrou um recorde com 40 anos

O Manchester United, orientado pelo português José Mourinho, visitou e venceu este domingo o Burnley, por 2-0, em jogo da 34.ª jornada da liga inglesa, e mantém-se no quinto posto, a um ponto do vizinho City, que defronta na próxima ronda.

Sem o sueco Zlatan Ibrahimovic que, na quinta-feira, se lesionou com gravidade no encontro da Liga Europa com o Anderlecht, os golos dos 'red devils' foram apontados por Anthony Martial e Wayne Roonie, aos 21 e 39 minutos, respetivamente.

Anthony Martial ajudou também com o golo conseguido a quebrar um recorde com 40 anos, pois os red devils não marcavam no Toff Moor desde 1976, estádio do Burnley.

A equipa de José Mourinho controlou sempre o encontro, impondo ao Burnley, atual 15.º classificado e ainda sem a permanência garantida, a segunda derrota consecutiva.