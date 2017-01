Pub

O Manchester United sofreu para vencer o West Ham (2-0), que jogou 75 minutos com menos um jogador, em jogo da 20.ª jornada da Premier League. Foi o sexto triunfo consecutivo da equipa de Mourinho no campeonato e o sétimo no geral das competições.

Os red devils só chegaram ao golo no segundo tempo, quando Juan Mata acertou na baliza aos 63 minutos. Depois, aos 78, o sueco Zlatan Ibrahimovic fez o 2-0, naquele que foi o seu 13.º golo no campeonato.

O Manchester United igualou provisoriamente o Tottenham no quinto lugar, com 39 pontos, menos 10 do que o líder Chelsea, que na quarta-feira visita precisamente os spurs.

Já o Liverpool deixou escapar por duas vezes a vantagem no estádio do Sunderland, concedendo um empate (2-2). Os reds estiveram na frente, graças aos golos marcados por Daniel Sturridge, aos 19 minutos, e Sadio Mane, aos 72, mas a equipa anfitriã conseguiu restabelecer a igualdade, através de duas grandes penalidades concretizadas por Jermain Defoe, aos 25 e 84.

O Manchester City resistiu à expulsão de Fernandinho, aos 22 minutos, e conseguiu impor-se por 2-1 na receção ao Burnley, graças aos golos marcados por Gael Clichy, aos 58 minutos, e Sergio Aguero, aos 62, antes de Ben Mee reduzir para os visitantes, aos 70.

A época dececionante do Leicester no campeonato inglês teve esta segunda-feira mais um capítulo. O campeão cedeu empate (0-0) perante o Middlesbrough, enquanto o West Bromwich venceu o Hull City, por 3-1.