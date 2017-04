Pub

O Manchester United, treinado por José Mourinho, renovou contrato com o internacional inglês Jesse Lingard, cujo vínculo se estende agora até 2021, anunciou esta quinta-feira o sexto classificado da liga inglesa de futebol.

O vínculo contratual inclui ainda uma opção de extensão por mais um ano.

O jogador, de 24 anos, chegou ao clube com sete anos, no qual cumpriu a formação, chegando à equipa principal em 2014, depois de vários períodos de empréstimo a clubes de divisões inferiores.

Esta temporada, José Mourinho tem apostado regularmente no extremo, que alinhou em 29 partidas e apontou cinco golos, um deles na final da Taça da Liga conquistada pelos 'red devils' frente ao Southampton (3-2).

Citado no sítio oficial do United na Internet, o técnico português destacou a "inteligência que, combinada com a energia e talento, fazem um jogador com um grande futuro pela frente", enquanto o médio disse sentir "um grande orgulho" de representar o sexto classificado da liga inglesa.