A equipa orientada pelo técnico português José Mourinho empatou em casa da equipa belga a um golo. O Lyon venceu o Besiktas mesmo perto do final

O Manchester United, de José Mourinho, empatou esta quinta-feira a um golo no terreno do Anderlecht, enquanto o Ajax bateu o Schalke 04, por 2-0, e ficou mais perto das meias-finais da Liga Europa de futebol.

Em Bruxelas, na primeira mão dos 'quartos', a igualdade deixa o Manchester United em vantagem na eliminatória, mas os 'red devils' podiam e deviam ter regressado a Inglaterra com o triunfo na 'bagagem'.

O arménio Mkhitaryan abriu marcador aos 37 minutos, mas os belgas chegaram à igualdade já perto do fim, por Dendoncker aos 86, depois dos 'red devils' terem desperdiçado várias oportunidades para aumentar a vantagem.

Na Holanda, o Ajax colocou-se em boa posição para poder chegar às 'meias' com um triunfo por 2-0 sobre o Schalke 04, com um 'bis' de Klaassen, que converteu uma grande penalidade, aos 23 minutos, e voltou a marcar na segunda parte, aos 52.

Mais disputado foi o duelo entre Celta Vigo e Genk, com os espanhóis a alcançarem uma vitória em casa por 3-2, num encontro em que os belgas chegaram a estar a vencer.

O holandês Boetius colocou o Genk na frente, aos 10 minutos, mas o Celta deu a volta ao marcador ainda na primeira parte, pelo dinamarquês Sisto, aos 15, e Aspas, aos 18. Aos 38, o sueco Guidetti fez o terceiro dos galegos.

Na segunda parte, pouco depois de ter entrado em campo, o veterano Buffel (36 anos) reduziu a diferença, aos 67 minutos, e deixou a eliminatória em aberto para a segunda parte.

O Olympique Lyon-Besiktas começou com 45 minutos de atraso, devido a uma batalha campal entre adeptos nas bancadas que originou mesmo uma invasão de campo minutos antes da hora agendada para o jogo começar. Quase uma hora depois, o árbitro viu que estavam reunidas condições e o jogo teve início.

O Besiktas marcou aos 15 minutos, por Ryan Babel, e esteve em vantagem até aos 83, altura em que Corentin Tolisso empatou. Dois minutos volvidos, uma infantilidade de todo o tamanho do guarda-redes Fabri (tentou na sua área fintar vários jogadores do Lyon após um atraso de um colega) permitiu a Jeremy Morel marcar o golo da vitória do Lyon.