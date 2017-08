Manchester United de Mourinho goleia Swansea

Pub

Tal como há uma semana, diante do West Ham, os red devils voltaram a vencer por 4-0, com três golos nos últimos 10 minutos

Dois jogos, duas vitórias na Liga inglesa, oito golos marcados e zero sofridos. O Manchester United de José Mourinho provou este sábado que é um dos mais fortes candidatos ao título de campeão e voltou a golear por 4-0. Desta vez a vítima foi o Swansea, que não teve hipóteses na receção aos red devils.

Eric Bailly marcou o primeiro do United em coma do intervalo e o melhor estava reservado para a segunda parte, com o Manchester a arrancar contra-ataques venenosos e a marcar mais três golos nos 10 minutos finais. Lukaku fez o 2-0 aos 81', Paul Pogba aumentou a contagem aos 82' e Martial, com um golo de classe, fez o 4-0 final aos 84'.