O Manchester United empatou 1-1 com os espanhóis do Celta de Vigo, que ainda assustaram Old Trafford. Sete anos depois, o técnico português volta a uma final e terá agora de ultrapassar o Ajax

Sete anos depois de ter erguido pela última vez a Liga dos Campeões como treinador do Inter Milão, José Mourinho está de volta a uma final europeia, que será a quarta da sua carreira, com a curiosidade de até ao momento ter levantado sempre o troféu.

Na final de 24 de maio em Estocolmo, o Manchester United terá pela frente o Ajax, naquele que será um jogo entre históricos do futebol europeu, pois em conjunto somam 13 troféus continentais, sendo que os holandeses têm oito, mais duas que os ingleses. Mourinho tem assim, em caso de vitória, a possibilidade de se qualificar diretamente para a Liga dos Campeões da próxima época - algo que está complicado através da Premier League - e, ao mesmo tempo, entrar na história como o primeiro treinador dos red devils a conquistar uma Liga Europa/Taça UEFA, troféu que ganhou ao serviço do FC Porto em 2003.

A noite de ontem em Old Trafford, tinha tudo para ser tranquila pois logo aos 17 minutos Fellaini colocou Manchester United em vantagem perante o Celta de Vigo, aumentando assim a vantagem na eliminatória para 2-0.

No entanto, tudo se complicou para os red devils quando o argentino Roncaglia empatou o jogo aos 85 minutos, resultado que permitia ao Celta voltar a sonhar com a final pois ficava a um golo do apuramento... Pouco depois uma confusão a meio-campo deixou as duas equipas reduzidas a dez jogadores (Bailly e Roncaglia expulsos) e na última jogada da partida, o sueco John Guidetti esteve à beira do golo... Seguiu-se o apito final do árbitro e o suspiro de alívio de Mourinho, que abraçou de imediato o filho que estava na bancada.

"Se não ganhar este troféu, tenho de dizer que acabou por ser uma temporada altamente desapontante", assumiu José Mourinho no final da partida, admitindo o susto: "Depois de eles marcarem o golo, ficou difícil para nós, mas sobrevivemos."

Quem também sofreu mais do que por certo estava à espera foram os adeptos do Ajax, que foram para França com uma vantagem de 4-1 sobre o Lyon. Os holandeses melhor ficaram quando Dolberg marcou logo aos 27 minutos, cavando uma distância aparentemente impossível de superar, sobretudo se tivermos em conta que o Ajax era a melhor equipa em campo.

Contudo, dois golos de Lacazette (um deles de penálti) em cima do intervalo, devolveu a esperança ao Lyon, que aos 81 chegou a fazer o 3-1, por Ghezzal, que os deixava a um golo do prolongamento, algo que não aconteceu. O Ajax acabou por fazer a festa de arromba, afinal tinham acabado de atingir uma final europeia, algo que não alcançavam há 21 anos, quando foram finalistas da Liga dos Campeões, perdida para a Juventus no desempate por penáltis, após um empate 1-1 após prolongamento.

O fim da hegemonia espanhola

Estas meias-finais da Liga Europa acabaram por ditar o final da hegemonia espanhola nas competições internacionais de clubes. Isto porque desde 2014 que todos os troféus - Liga dos Campeões, Liga Europa, Supertaça europeia e Mundial de Clubes - iam parar a Espanha, num total de 12.

O Celta de Vigo era a última esperança de se manter este domínio, mas os galegos caíram perante o Manchester United. Para que este impressionante domínio fosse possível, contribuíram Real Madrid (duas Champions, duas Supertaças europeias e dois Mundiais de Clubes), o Barcelona (uma Liga dos Campeões, uma Supertaça e um Mundial) e o Sevilha (tricampeão da Liga Europa).