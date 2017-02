Pub

Os 'red devils' tinham vencido por 3-0 em Old Trafford na primeira mão

O Manchester United, treinado por José Mourinho, voltou a vencer esta quarta-feira o Saint-Etienne, por 1-0, em França, e qualificou-se para os oitavos de final da Liga Europa de futebol.

Os 'red devils', que tinham vencido por 3-0 em Old Trafford, acabaram com as dúvidas ainda antes dos primeiros 20 minutos, graças ao golo do arménio Mkhitaryan, aos 17, que resolveu em definitivo a eliminatória.

O clube inglês jogou praticamente a última meia hora de jogo reduzido a dez unidades, depois de Baly ter sido admoestado com dois cartões amarelos no espaço de três minutos, aos 60 e 63.

Nos outros dois jogos dos 16 avos de final disputados hoje também não houve surpresas, com as equipas que ganharam a primeira mão a seguirem em frente.

Em Gelsenkirchen, Alemanha, o Schalke 04 também geriu o triunfo por 3-0 sobre o PAOK no primeiro jogo, em Atenas, e seguiu em frente, depois de empatar 1-1.

Schopf, aos 23 minutos, 'sentenciou' a eliminatória, quando inaugurou o marcador para os germânicos. Um autogolo do sérvio Nastasic, dois minutos depois, empatou para os gregos e fechou o resultado.

Em Istambul, o Krasnodar, que tinha vencido na Rússia por 1-0, colocou-se praticamente nos oitavos de final com o golo de Smolov, logo aos sete minutos, 'abalando' os turcos do Fenerbahçe, que só conseguiram o 'golo de honra', marcado ainda na primeira parte, pelo ex-portista Souza, aos 41.

Os restantes jogos da segunda mão dos 16 avos de final da Liga Europa disputam-se na quinta-feira.