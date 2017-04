Pub

O comunicado esclarece ainda que o tempo de paragem do avançado sueco e do defesa argentino só poderá ser determinado quando os especialistas estabelecerem o tratamento para as suas lesões

O Manchester United admitiu este sábado que Zlatan Ibrahimovic e Marcos Rojo sofreram "danos significativoss nos ligamentos dos joelhos", durante o jogo da Liga Europa de futebol com o Anderlecht, mas não especificou o alcance das lesões.

"A análise detalhada das lesões sofridas por Marcos Rojo e Zlatan Ibrahimovic durante o encontro de quinta-feira da Liga Europa confirmou a existência de danos significativos nos ligamentos dos joelhos dos dois jogadores, que requerem a opinião de especialistas", pode ler-se em nota publicada na página oficial da equipa inglesa.

O comunicado esclarece ainda que o tempo de paragem do avançado sueco e do defesa argentino só poderá ser determinado quando os especialistas estabelecerem o tratamento para as suas lesões.

A imprensa inglesa tem especulado que Ibrahimovic sofreu uma rotura dos ligamentos cruzados no joelho direito, o que pode significar uma paragem de oito meses e, consequentemente, um ponto final precoce na carreira do carismático futebolista, de 35 anos.

No jogo da segunda mão dos quartos-de-final da Liga Europa, em que o Manchester United venceu o Anderlecht por 2-1 para seguir para as meias-finais da competição, o avançado dos red devils caiu mal, tendo sido substituído aos 90 minutos.

Já Marcos Rojo, antigo futebolista do Sporting, 'obrigou' a equipa orientada por José Mourinho a uma substituição forçada logo aos 23 minutos. Os media britânicos têm apontado para uma paragem de cinco meses.