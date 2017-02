Pub

Guardiola ficou sem Gabriel Jesus, lesionado, aos 15 minutos, mas o City ganhou na visita ao Bournemouth

O Manchester City foi hoje vencer o Bournemouth por 2-0, isolando-se assim no segundo lugar da liga inglesa de futebol, a oito pontos do líder Chelsea, cumpridas 25 jornadas.

O treinador Pep Guardiola, no entanto, viu a sua estrela mais recente, o avançado brasileiro Gabriel Jesus, sair lesionado aos 15 minutos, dando lugar ao argentino Aguero.

Sterling acabou por ser o homem do jogo, pois, após ver o guarda-redes desviar, instintivamente, um remate seu para o poste, aos 26, passados três minutos surgiu ao segundo poste a corresponder a um cruzamento de Sané, que ainda foi desviado por um defesa, inaugurando o marcador.

O Bournemouth equilibrou o desafio e também teve oportunidades para empatar, mas Sterling (69) criou o segundo golo, ao romper pela linha de fundo e cruzar atrasado para Kun Aguero, sendo que o desvio do argentino ainda corrigiu decisivamente a trajetória, para a baliza, no pé de Tyrone Mings.

Aos 84, Sané, em lance individual, acertou na trave, no que podia ter sido o terceiro.

Com este resultado, o Manchester City sobiu ao segundo lugar, com 52 pontos, a oito do Chelsea, que empatou 1-1 em casa do Burnley.

Depois de perder 2-0 na visita ao Liverpool, o Tottenham caiu para terceiro lugar, com os mesmos 50 pontos do Arsenal e mais um do que o seu 'carrasco', enquanto o Manchester United de José Mourinho é sexto com 48.

O Hull City de Marco Silva, que perdeu 2-0 na visita ao Arsenal, é 18.º e antepenúltimo, com 20 pontos, lugar de descida, mas a apenas um da 'salvação', ocupado pelo campeão Leicester.