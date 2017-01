Pub

Federação diz que clube não deu informação correta sobre local e horários de treino

A federação inglesa de futebol (FA) acusou o Manchester City de quebrar as regras de antidoping, anunciou hoje o organismo em comunicado.

"O Manchester City foi acusado relativamente às regras de antidoping da FA", refere o organismo, que aponta uma "alegada falha do clube em garantir que as localizações eram as corretas", algo obrigatório segundo os regulamentos.

Segundo a BBC, a equipa de Pep Guardiola não disponibilizou informação correta sobre o local e os horários das sessões de treino, bem como as moradas de residência dos jogadores, necessárias para que possam ser realizados controlos antidoping a qualquer momento.

O clube, quarto na liga inglesa, tem até 19 de janeiro para responder à acusação.