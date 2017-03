Pub

Rojo marcou para os red devils, mas Ibrahimovic falhou uma grande penalidade já na segunda parte e, assim, a equipa de José Mourinho empatou 1-1 em casa com o Bournemouth

O Manchester United, de José Mourinho, falhou este sábado o assalto ao quarto lugar da Primeira Liga inglesa de futebol, ao empatar 1-1 na receção ao Bournemouth, na abertura da 27.ª jornada.

O argentino Marcos Rojo, ex-jogador do Sporting, adiantou os red devils, aos 24 minutos, mas, aos 40, o norueguês Joshua King restabeleceu a igualdade, de grande penalidade.

Em cima do intervalo, Andrew Surman viu o segundo amarelo e deixou os forasteiros reduzidos a 10, mas o Manchester United não conseguiu tirar partido da superioridade numérica de que usufruiu em toda a segunda parte.

O United falhou muitas oportunidades de golo, incluindo uma grande penalidade, aos 72 minutos: o sueco Zlatan Ibrahimovic atirou rasteiro, para a direita do polaco Artur Boruc, que adivinhou o lado e segurou o empate.

Com esta igualdade, o United igualou os 49 pontos do quinto colocado, o Liverpool (somam ambos 26 jogos). O Chelsea (26) lidera, com 63, seguido de Tottenham (26), com 53, Manchester City (25), com 52, e Arsenal (25), com 50.