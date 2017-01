Pub

Schweisnteiger foi titular pela primeira vez com Mourinho e respondeu com um golo num pontapé acrobático

O Manchester United goleou o Wigan, por 4-0, e apurou-se para os oitavos-de-final da Taça de Inglaterra, num jogo marcado pela estreia de Joel Pereira na baliza dos "red devils".

O guarda-redes, que esteve emprestado ao Belenenses na primeira metade da época, foi lançado aos 80 minutos, já após os golos de Fellaini (44'), Smalling (57') e Mkhitaryan (74').

Aos 81 minutos, Schweinsteiger, que foi pela primeira vez titular desde a chegada de Mourinho a Old Trafford, fechou as contas do resultado, com um remate acrobático.