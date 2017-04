Pub

O outro finalista sairá do duelo que vai opor o Ajax ao Lyon de Anthony Lopes. A final de Estocolmo disputa-se a 24 de maio e quem a vencer estará na gase de grupos da Liga dos Campeões da próxima época

José Mourinho regressa a Espanha para tentar assegurar um lugar na final da Liga Europa aprazada para Estocolmo. O Manchester United disputa a 1.ª mão em Vigo diante do Celta com a eliminatória a ser decidida em Old Trafford.



No outro encontro, o Lyon de Anthony Lopes tem pela frente o Ajax sendo que o primeiro compromisso disputa-se em Amesterdão.



As meias-finais disputam-se a 4 e 11 de maio e a final será a 24 de maio em Solna, Estocolmo, na Suécia.



Relembre-se que o vencedor da Liga Europa tem presença assegurada na fase de grupos da Liga dos Campeões na próxima temporada.