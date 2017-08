Pub

Patrícia Mamona classificou-se hoje no sexto lugar do triplo salto do 'meeting' de atletismo de Zurique, com a marca de 13,85 metros.

A saltadora portuguesa, nona nos Campeonatos do Mundo de Londres, continua a estar longe do seu melhor, a exemplo do que aconteceu no passado domingo, em Birmingham, quando foi oitava.

Mamona, que tem como melhor do ano 14,42, esteve regular, mas sempre distante dos 14 metros - as suas marcas foram, sucessivamente, 13,60, 13,85, 13,78, nulo, 13,52 e 13,73.

A cazaque Olga Rypakova, bronze no Mundial, foi hoje a melhor, com 14,55, mais três centímetros do que a campeã mundial, a venezuelana Yulimar Rojas. Em terceiro ficou a vice-campeã mundial, a colombiana Caterine Ibarguen, com 14,48.