Óquei de Barcelos conquista a Taça CERS pelo segundo ano consecutivo, com triunfo em casa do Viareggio (Itália). Minhotos juntam-se a recordistas de vitórias na prova

É mais uma taça para Portugal, a dar continuidade a um momento dourado do hóquei em patins luso: o Óquei de Barcelos conquistou ontem a Taça CERS, pelo segundo ano consecutivo, com um triunfo sobre o Viareggio (2-4), a equipa italiana que acolheu a final four da prova.

Os minhotos fizeram história, ao ganharem o segundo troféu mais importante a nível continental, pela terceira vez, após 1994/95 e 2015/16 - juntaram-se aos recordistas de vitórias (Novara e Liceu da Corunha, também com três) e de triunfos consecutivos na prova (Novara, em 1991/92 e 1992/93). E prolongaram a hegemonia europeia de Portugal, que fez o pleno em 2016: a seleção nacional venceu o Campeonato da Europa, o Benfica conquistou a Liga Europeia (5-3 sobre a Oliveirense) e a Taça Continental (4-5 e 9-2, a duas mãos, diante do Óquei de Barcelos), e os barcelenses arrebataram a Taça CERS (6-3 diante do Vilafranca).

No entanto, após o triunfo do ano passado, numa final four realizada em Barcelos, não foi fácil aos azuis defenderem o troféu. Na final four, deixaram pelo caminho o Sarzana, também de Itália (1-3, na meia-final, realizada anteontem), antes de encontrarem a equipa da casa. E, na hora da verdade, não vacilaram.

João Guimarães (16") e Hugo Costa (20") viraram o resultado, após Xavi Costa ter posto o Viareggio na frente do marcador (5", de penálti). Na segunda parte, Rúben Sousa aumentou a vantagem (41"). E, depois de Mirko Bertolucci reduzir (42"), Vieirinha fechou as contas, de livre direto (50"), já em cima do apito final. "O momento mais importante foi o quarto golo. Aí pudemos dizer que estava ganho", resumiu o treinador Paulo Pereira, que assumiu o comando da equipa há mês e meio - substituindo Paulo Freitas, que se mudara para o Sporting.

O técnico deu voz à satisfação da equipa, numa conferência de imprensa transmitida em direto na página de Facebook do Comité Europeu de Hóquei em Patins (e invadida a meio por um plantel em festa, aos gritos "campeões, campeões"...). " Foi um grande jogo, entre duas equipas que deram espetáculo. Dou os parabéns aos nossos jogadores, que foram fantásticos, e aos nossos 60 /70 adeptos, que fizeram 30 horas de viagem para cá estar, contra 1500 do adversário", afirmou Paulo Pereira, treinador que levara o Valongo a um histórico título nacional em 2013/14.

Assim, Ricardo Silva, Reinaldo Ventura, Hugo Costa, Luis Querido, Vieirinha, Alvarinho, Rúben Sousa, José Pedro e João Guimarães (André Almeida, guarda-redes suplente, não jogou) juntaram mais uma página dourada à história do Óquei de Barcelos - que venceu a Taça dos Campeões Europeus [atual Liga Europeus] em 1990/91, a Taça das Taças em 1992/93 e o campeonato nacional por três ocasiões, a última em 2001. Sesimbra (1981), Sporting (1984 e 2015), Benfica (1991 e 2011), FC Porto (1994 e 1996), Oliveirense (1997) e Paço de Arcos (2000) também já conquistaram a Taça CERS.