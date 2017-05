Mais um grande resultado para o ténis português: João Domingues na segunda ronda

Pub

Português venceu Kyle Edmund esta terça-feira no Clube de Ténis do Estoril, por 6-4, 3-6 e 7-6(2).

João Domingues passou para a segunda ronda do Estoril Open, esta terça-feira, ao vencer Kyle Edmund, número 41.ª ATP. O jovem tenista português (perdeu o primeiro set (6-4) e venceu o segundo (6-3). Depois no terceiro parcial ainda esteve a perder por 2-5, mas deu a volta por cima e venceu por 7-6.

Domingues conquistou assim a maior vitória da carreira e um lugar na segunda ronda, com os parciais de 6-4, 3-6 e 7-6(2). Um feito que também Frederico Silva e Gastão Elias tinham conseguido no primeiro dia. Já João Sousa o número 1 nacional voltou a sucumbir no primeiro jogo do open português, frente a Fratangelo.

Ainda esta terça-feira entra em ação o quinto português. Pedro Sousa joga com Paul-Henri Mathieu.