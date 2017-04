Pub

A equipa de André Villas-Boas empatou este sábado (1-1) no terreno do Tianjin Quanjian, num encontro em que o brasileiro Hulk falhou uma grande penalidade. O Shangai SIPG segue no segundo lugar do campeonato chinês com 10 pontos, menos dois que o líder Shandong Luneng, ao fim de quatro jornadas.

Wu Lei deu vantagem à equipa comandada pelo técnico português aos 13 minutos e o brasileiro Hulk, antigo jogador do FC Porto, teve oportunidade para aumentar a vantagem no arranque da segunda parte, mas falhou uma grande penalidade.

Depois aos 59 minutos, o também brasileiro Alexandre Pato fez a igualdade e garantiu um ponto ao Tianjin Quanjian, formação liderada pelo italiano Fabio Cannavaro.