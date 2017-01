Pub

Liga norte-americana disposta a realizar mais encontros no velho continente

Adam Silver, comissário da Liga Norte-americana de Basquetebol, disse na quinta-feira que a NBA quer agendar mais jogos na Europa, embora considere necessário melhorar os pavilhões do 'velho continente'.

O responsável da NBA falava aos jornalistas no pavilhão da O2 Arena, em Londres, palco do encontro em que os Denver Nuggets venceram os Indiana Pacers, por 140-112.

A O2 Arena, com capacidade para 15.000 espetadores, voltou a acolher um jogo da NBA e a deixar uma boa impressão ao comissário.

"Esta é a sétima vez que jogamos na O2 Arena. É um pavilhão maravilhoso e acredito que os jogadores sentem-se em casa a jogar aqui", elogiou Adam Silver.

Silver reiterou que Londres "tem sido sempre um dos melhores anfitriões" e que, apesar do campeonato "estar a meio", o jogo disputado na quarta-feira "foi muito importante, até porque vários jogadores trouxeram familiares para conhecerem a cidade".

"Esperamos aumentar o número de jogos [fora do continente da América do Norte]. Ainda não temos planos específicos, tudo depende dos pavilhões e do interesse do mercado", explicou o comissário da NBA.

As passagens pela Europa derivam também, segundo Adam Silver, pelo facto de 25 por cento dos basquetebolistas que jogam na NBA, "precisamente 113, nasceram fora dos Estados Unidos e metade são europeus".

"A Europa continua a ser um lugar muito importante para o basquetebol", sublinhou o responsável.