Pub

Italiano Francisco Porcella surfou a onda em fevereiro

A maior onda do mundo é, uma vez mais, da Nazaré. O italiano Francisco Porcella venceu esta madrugada, nos Estados Unidos, o prémio da Liga Mundial do Surf por ter surfado a maior onda do mundo, com 22 metros.

O surfista conseguiu dominar a onda durante mais de 30 segundos, no dia 28 de fevereiro.

"Tenho investido o meu tempo mas a mãe natureza recompensou-me naquele dia. Com aquela onda. É uma bênção estar ligado à mãe natureza e aquele poder, ele alimenta-nos. Sentimo-nos tão vivos naquele momento", comentou Francisco Porcella na cerimónia de entrega dos prémios World Surf League, uma espécie de Óscares da modalidade.

Além da onda vencedora, havia outras duas surfadas na Nazaré nomeadas para este prémio: uma pelo brasileiro Lucas "Chumbo", a 22 de dezembro, e outra pelo português Hugo Vau, a 24 de outubro de 2016.

Já em 2015, uma onda da Nazaré havia ganho esta distinção.