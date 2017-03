Maia volta a acolher a maior competição de ginástica acrobática

Pub

Maior edição de sempre conta com 1200 participantes inscritos

A maior competição de ginástica acrobática do mundo está de volta à cidade da Maia, a partir de quinta-feira e até ao próximo domingo. No ano em que comemora a sua 11.ª edição, o Maia International Acro Cup (MIAC) prossegue o seu crescimento e chega aos 1200 participantes - entre atletas, treinadores, delegados e juízes envolvidos -, o que levou a organização a antecipar o início das competições para a noite de quinta-feira, alargando em duas horas o habitual formato de três dias de prova.

O evento, que se realiza no Complexo de Ginástica da Maia, onde esta quarta-feira têm já lugar sessões de treino, volta a acolher também, em simultâneo e pelo sexto ano consecutivo, uma etapa da Taça do Mundo de Ginástica Acrobática: a VI MAIA ACRO FIG WORLD CUP, organizada pelo Acro Clube da Maia e pela Federação de Ginástica de Portugal.

Em conjunto, estas duas competições acolhem um número recorde de 71 delegações oriundas de 18 países, representativos de quatro continentes. Com alguns dos melhores ginastas de acrobática do mundo presentes na Maia, destacam-se a estreia das delegações da Finlândia e do Cazaquistão, bem como uma nova delegação do Japão e uma bastante numerosa delegação da Austrália.

Esta 11.ª edição do MIAC conta com um prize-money de 10 mil euros, tem 11 unidades hoteleiras da área do Grande Porto envolvidas, engloba a ação de 150 voluntários e servirá mais de 7000 refeições.

Lourenço França, diretor-técnico do Acro Clube da Maia, salienta o facto de este ano o MIAC ter sido obrigado a recusar inscrições, devido ao grande número de pedidos: "Esta é a maior edição de sempre. Neste formato de uma prova de 3 dias é impossível aumentar mais o número de inscritos. Este ano já estamos a começar na quinta-feira às 20:00, quando normalmente começávamos na sexta às 8:00. Mas assim ganhamos 2 horas que são importantes. Talvez para o ano façamos quatro dias de prova."