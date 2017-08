Pub

O Sporting entra pela oitava vez na fase de grupos após uma goleada de 5-1 em Bucareste.14,7 milhões de euros já garantidos

O Sporting garantiu ontem entrada na fase de grupos da Liga dos Campeões pela oitava vez na sua história, embolsando desde já 14,7 milhões de euros em prémios da UEFA. A equipa de Jorge Jesus foi a Bucareste golear o Steaua por 5-1, num jogo em que foi sempre superior, apesar de ter passado por alguns momentos complicados no início da segunda parte, com o resultado em 1-1. Nessa altura, o génio Bruno Fernandes abriu o caminho para o apuramento com dois passes mágicos que mataram as esperanças romenas.

O empate a zero da semana passada em Alvalade fazia pairar alguns fantasmas sob a cabeça dos leões, apesar de na primeira mão ter ficado a certeza de que o Sporting, mesmo sem jogar bem, era bastante superior a este Steaua. Por isso, era preciso um leão forte e a marcar posição desde o início do jogo na Arena Nationala, em Bucareste. E assim foi. Fazendo uso da melhor capacidade técnica dos seus jogadores, a equipa de Jorge Jesus assumiu o jogo sem medo, com a bola a passar de pé para pé a toda a largura do terreno em velocidade e à procura de explorar as movimentações de Doumbia na frente.

O avançado marfinense foi a grande surpresa do treinador do Sporting para esta partida, surgindo no onze no lugar de Bas Dost. A intenção era clara: causar instabilidade na defesa romena. E a verdade é que à primeira oportunidade surgiu o golo, precisamente por Doumbia, que aproveitou um toque de Marcos Acuña para abrir o marcador.

O golo era o primeiro passo para garantir o apuramento, pois obrigava o Steaua a ganhar o jogo. Só que os romenos revelaram então a sua combatividade, iam a todas as bolas com alma e muito crer, à falta de talento, e depois procuravam que Alibec, de longe a estrela da equipa, fizesse a diferença. E foi num erro defensivo de Piccini, Coates e Mathieu que os romenos chegaram à igualdade, com o brasileiro Júnior Morais a finalizar uma defesa de Rui Patrício a remate de Alibec, pois claro.

A eliminatória estava em aberto e os jogadores do Steaua acreditavam que era possível. Empurrados pelo seu público, procuravam invariavelmente bolas em profundidade para surpreender os leões, que com algumas dificuldades iam conseguindo controlar o jogo, embora até ao intervalo as oportunidades escasseassem.

Acuña deu o golpe fatal

Nos primeiros minutos da segunda parte, o Steaua deu tudo para chegar depressa à vantagem, sem no entanto colocar a baliza de Rui Patrício em perigo. Só que à passagem do minuto 60 o Sporting desferiu o golpe fatal na eliminatória, quando um passe fantástico de Bruno Fernandes lançou Acuña, que aproveitou um desentendimento entre o guarda-redes e um defesa para colocar o resultado em 2-1. Logo a seguir, Bruno Fernandes descobriu um espaço para Gelson Martins correr e rematar cruzado para o 3-1. A eliminatória estava terminada, pois o golpe foi tão profundo que os romenos ficaram perdidos em campo, acumulando erros consecutivos que permitiram ao Sporting chegar à chapa cinco pelo segundo jogo em apenas quatro dias. Bas Dost e Battaglia também assinaram o ponto naquela que foi a primeira vitória leonina ao quarto jogo disputado na Roménia. E, já agora, esta foi a terceira maior goleada de sempre alcançada pelos leões fora de casa nas provas da UEFA.