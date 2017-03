Pub

Líder da claque Super Dragões falou na TSF sobre os incidentes no Estádio da Luz antes do Portugal-Hungria

Fernando Madureira, líder da claque Super Dragões que também pertence à claque de apoio à seleção nacional, falou à TSF do incidente no Estádio da Luz antes do Portugal-Hungria.

"Se as pessoas vão apoiar Portugal e aparecem elementos de claques do Benfica, que não estão legalizadas e não querem pertencer à claque nacional e vão boicotar o trabalho de quem vai apoiar a seleção nacional, nada mais normal do que responder na mesma letra. E isso foi fora do estádio, a umas centenas de metros. Não estou a ver onde está o problema. Coisas que acontecem todos os fins de semana no futebol", referiu.

O líder dos Super Dragões garantiu ainda que a legalização da claque de apoio à seleção nacional está a ser tratada. "Não é uma claque oficial mas está a trabalhar-se nesse sentido. Já foram apresentadas propostas à Federação e estamos a seguir os trâmites legais para a legalização das claques como os Super Dragões e a Juve Leo, ao contrário do Benfica, que as suas claques não são legalizadas e o Benfica não as quer legalizar ou não consegue. O Benfica devia era estar preocupado com isso, bem o bem do futebol português e do desporto".

Madureira esclareceu ainda que esta claque não tem qualquer apoio da FPF. "Não tem contado com o apoio da FPF. Só apoio logístico no Europeu para nos venderem bilhetes para um determinado local para ficarmos todos juntos. Não há apoio financeiros nem carrinhas da Europcar, como o Benfica dá às suas claques".