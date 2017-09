Pub

O Lyon, com o guarda-redes português na baliza, recebeu e venceu este domingo o Guingamp, por 2-1, isolando-se no terceiro da liga francesa, a um ponto do Mónaco, à passagem da quinta jornada

No entanto, a vitória do Lyon foi bastante dificultada pelo Guingamp, que, depois de ter chegado ao intervalo a perder na sequência de um golo do dominicano Mariano Diaz, aos 19 minutos, conseguiu repor a igualdade, aos 71, pelo dianteiro Marcus Thuram, de cabeça.

Valeu ao Lyon ter marcado praticamente na jogada seguinte, aos 72, pelo médio Nabil Fekir, após assistência do internacional holandês Memphis Depay.

Pelo Guingamp alinhou o lateral esquerdo Rebocho, internacional sub-21 português, que foi titular, mas acabou substituído aos 63 minutos pelo camaronês Felix Eboa.

Com esta vitória caseira, o Lyon isolou-se no terceiro lugar, a um ponto do segundo classificado, o Mónaco, e a quatro do líder Paris Saint-Germain, aproveitando o empate caseiro a um golo do Saint-Étienne hoje na receção ao Angers e que o relegou para a quarta posição, com 10 pontos.

O Lyon também tirou partido do empate do Bordéus, na sexta-feira, na deslocação a Lille (0-0).

A ronda ficou marcada pela primeira derrota do Mónaco, campeão em título, treinado por Leonardo Jardim, que foi goleado por 4-0 em Nice, no sábado, depois de PSG ter obtido mais uma robusta vitória, por 5-1, no terreno do Metz.