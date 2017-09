Pub

Proeza em Toulouse faz lembrar estreia do "Pantera Negra" na seleção. Até Ronaldo e Messi já passaram por "vergonhas"

Muita gente questiona a opção das instâncias que gerem o futebol de colocar na mesma competição equipas (de clube ou seleções) com uma diferença enorme de potencial. Mas a noite de domingo em Toulouse voltou a mostrar o porquê dessa opção, depois do Luxemburgo empatar com a França (e ter estado perto de ganhar), num 0-0 que valeu uns festejos dos homens do Grão-Ducado dignos de uma vitória na final do Mundial. Se é verdade que há poucas surpresas destas, o certo é que, quando as há, o futebol volta a fazer todo o sentido - com autocarro ou sem ele...

Perante cerca de 33 mil espectadores, com uma posse de bola de 73% e mais de 20 remates (um quarto deles enquadrados com a baliza), a equipa de Didier Deschamps foi incapaz de fazer um único golo a um adversário que vencera sempre desde 1914, isto dias depois de ter despachado a Holanda por 4-0. Jogadores contratados por valores astronómicos impotentes perante uma barreira constituída por alguns semiprofissionais de um país minúsculo - o jornal Marca fez as contas e encontrou uma diferença de 399 milhões de euros no valor de marcado das duas seleções, sendo que o jogador bleu menos cotado (Sidibé) vale seis vezes mais que toda a equipa luxemburguesa. Prova de que o dinheiro ajuda muito mas, num dia especial, pode não chegar.

De qualquer forma, o conjunto orientado por Luc Holtz desde 2010 é uma seleção que tem evoluído. Já nesta qualificação pregou um susto à Bulgária (que só ganhou na compensação por 4-3) e não perdeu com a Bielorrússia (empate fora e vitória em casa) - o que não chega para afastar o escândalo do resultado de Toulouse mas mostra que ali já não são tão "tenrinhos" como os mais desatentos julgavam. Como o técnico português Pedro Caixinha, atualmente no Glasgow Rangers, percebeu quando foi eliminado da Liga Europa pelo Progrès Niederkorn.

"A Europa vai gozar -nos e nós vamos inquietar-nos", escreveu o diário L"Équipe sobre Toulouse, acrescentando: "Depois de três dias que nos deram a impressão de sabermos as respostas, eis que volta o tempo das questões." E, com a qualificação quase no final, "o outono será quente" para Deschamps e seus "garçons".

Peyroteo e Eusébio

Ainda assim, esta não foi a primeira vez que o Luxemburgo surpreendeu um adversário com muito mais potencial. E até Portugal está nessa lista, ainda por cima no jogo que marcou a estreia de Eusébio com a camisola das quinas, era Fernando Peyroteo o selecionador. Depois de ter vencido por meia dúzia em casa, a seleção nacional deslocou-se em Outubro de 1961 ao Grão-Ducado, no penúltimo jogo e ainda com esperança de marcar presença no Mundial chileno do ano seguinte. Mas a tarde de inspiração de um tal Ady Schmit arruinou o sonho português: o médio, atualmente com 77 anos, fez um hat-trick em 56 minutos (nas restantes 47 internacionalizações só faria outros três) e contribuiu para o 4-2 final, apesar do "Pantera Negra" ainda ter deixado a sua marca.

Para se encontrar "escândalo" semelhante na seleção nacional é preciso avançar até Outubro de 2004 (há um empate caseiro com Malta a dois golos, em 1987, mas numa altura em que os melhores jogadores portugueses estavam fora no rescaldo de Saltillo), quando a equipa vice-campeã europeia, orientada por Scolari, não conseguiu melhor que obter um ponto em Vaduz, no Liechtenstein, após estar a vencer por 2-0 ao intervalo...

Os milagres acontecem

"Davides" a derrubarem "Golias" no relvado têm feito parte da história do jogo e constituem um dos focos de interesse do "belo jogo". Como sucedeu no Mundial de 1950, na primeira participação inglesa na competição. Em Belo Horizonte, e pouco depois de ter "aviado" Portugal no Estádio Nacional por 10-0, a equipa de Walter Winterbottom defrontou na segunda ronda uma equipa dos EUA constituída por jogadores semi-amadores (no onze estavam dois lusodescendentes, John Souza-Benavides, que até foi incluído no onze ideal do torneio, e Ed Souza) e... perdeu! Joe Gaetjens, natural do Haiti (onde acabaria por morrer, alegadamente às mãos dos temíveis Tonton Macoutes), foi o autor do único golo, de cabeça, numa partida histórica - que deu origem a um livro e um filme .

Cerca de 16 anos depois, foi a vez de a Itália ficar em estado de choque. A 19 de Julho de 1966, em Middlesbrough, a azzurra apenas precisava de um empate frente à Coreia do Norte para seguir rumo aos quartos do Mundial, mas um golo de Pak Doo-ik (42") resolveu a contenda - primeira vez que uma seleção fora do eixo Europa/Américas passou a fase de grupos.

Em 1967, caberia à Alemanha Federal, vice-campeã do Mundo, não conseguir melhor que um nulo na Albânia. O jogo ficaria conhecido como a "Desgraça de Tirana" e custaria o apuramento para o Europeu de 1968. A "vergonha" seria repetida em 1979, desta feita em Malta. E ainda pelo Mediterrâneo, que dizer da Itália campeã do Mundo em 1982 que, menos de um ano depois, empatou em Chipre (1-1)?

Já em 1990, coube às Ilhas Faroé marcarem o seu lugar na história: no primeiro jogo oficial, que nem puderam disputar em casa por não haver um relvado, com um guarda-redes empilhador e de curioso barrete na cabeça (Jens Martin Knudsen), bateram a Áustria por 1-0 (mais tarde seriam os gregos a provar o veneno feroês e duas vezes seguidas...).

Mas nem Leo Messi (com Maradona no banco a fazer de técnico) escapou a uma humilhação: a 1 de Abril de 2009, na Bolívia, a albiceleste saiu vergada a um impensável 6-1. E nem sequer foi mentira.