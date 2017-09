Pub

Bélgica tornou-se a primeira seleção europeia a qualificar-se para o Mundial 2018, se excluirmos a anfitriã Rússia, num jogo em que o português naturalizado grego Zeca marcou pela Grécia

Escândalo em Toulouse. A vice-campeã europeia França, com um ataque reforçado com Mbappé, Lemar, Giroud e Griezmann, não foi além de um empate a zero, em casa, diante do modesto Luxemburgo, que há mais de 100 anos (5-4 a 8 de fevereiro de 1914) que não saía de um jogo com os gauleses sem ser na condição de derrotado. E apesar de les bleus terem dominado o encontro de ontem, os luxemburgueses também estiveram bastante perto de marcar, quando Gerson Rodrigues acertou no poste à passagem do minuto 79.

Também no Grupo A da qualificação europeia, melhor sorte teve a Holanda, que se manteve na luta pelo apuramento ao bater a Bulgária em casa, por 3-1. Com o sportinguista Bas Dost no banco, Davy Proepper (duas vezes) e Arjen Robben foram os marcadores de serviço. Pelos búlgaros, que tiveram o leão Slavchev (cedido aos polacos do Lechia Gdansk) em campo a partir dos 24 minutos, faturou Georgi Kostadinov.

Já pelo Grupo H, o destaque vai para a Bélgica, primeira seleção europeia a qualificar-se - excluindo a anfitriã Rússia. Os belgas venceram na Grécia por 2-1, com golos de Vertonghen e Lukaku. Por entre os golos dos diabos vermelhos, a seleção helénica - com Samaris em campo durante os 90 minutos - faturou por intermédio de... Zeca, médio português naturalizado grego, que este verão trocou o Panathinaikos pelos dinamarqueses do Copenhaga. Além de ter sido derrotada, a Grécia perdeu o 2.º lugar para a Bósnia, que venceu Gibraltar em pleno Estádio Algarve por 4-0.

Por último, em partida do Grupo I adiada de anteontem para ontem devido a intempérie, a Croácia bateu o Kosovo por magro 1-0 e voltou à liderança de um dos mais competitivos agrupamentos.