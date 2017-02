Pub

Segundo os regulamentos do estado do Texas, os atletas devem competir de acordo com seu género de nascimento

Mack Beggs, um lutador de 17 anos, transgénero, que está em transição de rapariga para rapaz, ganhou o ouro na classe de menos de 50 kg no campeonato estadual feminino do Texas, nos Estados Unidos. Beggs, a sua família e muitas das lutadores que participaram na prova tinham pedido para que este lutasse no campeonato masculino, mas o estado recusou.

Segundo os regulamentos do estado, os atletas devem competir de acordo com o género de nascimento.

Alguns dos participantes reclamaram que Beggs tinha uma vantagem injusta por causa da testosterona que está a tomar como parte do tratamento - a utilização é permitida pelas autoridades desportivas se "prescrita por um médico para um propósito médico válido."

A mãe de outra rapariga entrou mesmo com uma ação judicial para tentar bloquear a participação de Beggs numa outra prova, nas semanas anteriores.

Depois da vitória, Beggs disse aos jornalistas que queria que o foco estivesse nas suas companheiras de equipa e não nele.

De acordo com a organização transathlete.com, o Texas é um dos sete estados dos EUA com políticas discriminatórias contra atletas transgénero.