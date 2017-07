Pub

A lutadora Ana Dias conquistou hoje a terceira medalha portuguesa nos Jogos Mundiais, que estão a decorrer em Wroclaw, na Polónia, ao vencer o bronze na disciplina ne-waza de jiu jitsu, na categoria de -55 kg.

A atleta de 25 anos bateu a colombiana Ximena Pedraza e acedeu ao último lugar do pódio da modalidade de jiu jitsu, baseada em técnicas executadas no chão.

A atleta do Clube de Judo de Torres Novas alcançou o mesmo resultado que tinha conseguido no Campeonato do Mundo do ano passado, depois de ter vencido a italiana Jessica Scricciolo e a colombiana na fase de grupos, antes de ter perdido com a mongol Bayarmaa Munkhgerel nas meias-finais.

É a terceira medalha para Portugal, depois do bronze de Mariana Souto e José Souto em patinagem artística e de Diogo Costa em duplo mini-trampolim.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

Durante o dia de hoje, Maria Lobo foi eliminada na primeira fase em muay thai, com Diogo Calado a participar mais tarde na categoria de -75 kg.