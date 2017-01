Pub

O lateral ganês e o extremo brasileiro deixaram o líder da II Liga e assinaram pelo Munique 1860

Os brasileiro Amilton e o ganês Lumor transferiram-se do Portimonense, da II Liga portuguesa de futebol, para o 1860 Munique, clube da segunda divisão alemã, treinado pelo português Vítor Pereira, anunciaram hoje os dois emblemas.

Amilton, extremo direito de 27 anos, assinou um contrato válido até 2020, enquanto Lumor, defesa esquerdo de 21 anos, segue para Munique por empréstimo até final da época, mas o clube germânico fica com opção de compra.

O avançado brasileiro ingressou clube algarvio no início da presente temporada, oriundo do União da Madeira, tendo atuado também nos espanhóis do Ourense e no Varzim. Na equipa orientada pelo técnico Vítor Oliveira, cumpriu 21 jogos e marcou quatro golos esta época ao serviço do líder da II Liga.

Lumor Agbenyenu chegou ao Portimonense no início da época por empréstimo do Wassaman United, do Gana, e assinou depois um contrato de cinco temporadas, com uma cláusula de rescisão de 10 milhões de euros. Cumpriu 21 jogos e apontou um golo esta temporada pelo Portimonense, líder da II Liga, com 53 pontos.