O avançado uruguaio Luis Suárez despediu-se hoje através das redes sociais do brasileiro Neymar, futebolista com o qual jogou nas últimas três épocas no FC Barcelona, pedindo ao brasileiro que nunca mude a sua maneira de ser.

"Amigo, desejo-te tudo de bom no futuro! Quero também agradecer todo o carinho que me deste, tudo o que aprendi contigo, e os momentos únicos que passamos juntos. Continua assim, não mudes nunca. Gosto de ti, irmão", escreveu Suárez na sua conta no Instagram.

Antes do uruguaio, já o argentino Lionel Messi se tinha despedido de Neymar, que está a caminho dos franceses do Paris Saint-Germain.

Juntamente com Messi e Suárez, Neymar formava a linha de ataque da equipa catalã, chamada 'MSN', que ao logo de três épocas apontou 363 golos.

Na quarta-feira, o empresário do futebolista brasileiro Neymar Wagner Ribeiro confirmou que o PSG pagaria os 222 milhões de euros da cláusula de rescisão.

No entanto, hoje a liga espanhola de futebol recusou o depósito de 222 milhões de euros referente à transferência do brasileiro Neymar do FC Barcelona para o clube francês, por entender que esta desrespeita as regras do 'fair play' financeiro.