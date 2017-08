Pub

Uruguaio lesionou-se na segunda mão da Supertaça espanhola, frente ao Real Madrid

O avançado uruguaio Luis Suárez vai desfalcar o Barcelona durante quatro semanas, anunciou esta quinta-feira o clube, que ainda não sabe se poderá contar com o central Gerard Piqué na estreia da liga espanhola de futebol.

O uruguaio sofreu uma lesão no joelho direito na segunda mão na Supertaça espanhola, que o Barcelona perdeu por 2-0 frente ao Real Madrid, depois de já ter sido batido em casa por 3-1.

Caso se cumpram os prazos previstos, Suárez vai falhar o encontro com o Betis, no domingo, na primeira jornada da liga espanhola, assim como as partidas com o Alavés e o Espanyol, ficando ainda em dúvida para o jogo com o Getafe.

Os exames realizados a Gerard Piqué, que foi substituído durante a partida do Santiago Bernabéu, revelaram uma sobrecarga muscular no adutor da perna esquerda, estando em duvida para o encontro com o Betis.