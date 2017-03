Pub

O avançado do Barcelona otimista quanto à possibilidade de virar a desvantagem de 4-0 e seguir para os quartos-de-final da Champions

"No futebol nada é impossível." Foi assim que o avançado Luis Suárez abordou esta terça-feira o embate desta quarta-feira (19.45 horas) com o Paris Saint-Germain, no qual o Barcelona está obrigado a dar a volta a uma desvantagem de 4-0 se quiser apurar-se para os quartos-de-final da Liga dos Campeões.

O internacional uruguaios garantiu que os jogadores do Barça estão "com muitas ganas" de fazer história, pois nunca uma equipa conseguiu dar a volta a uma desvantagem tão grande. "O jogo dura 94 ou 95 minutos. Devemos ser pacientes e conscientes de que no devemos jogar de forma desesperada. Temos de ser ambiciosos e jogar com o tempo. Também o público tem de ser paciente. As estatísticas dizem-nos, por ejemplo, que nas segundas partes fazemos muitos golos", sublinhou Suárez.

"Este é um dos jogos mais importantes da minha carreira. Temos de nos convencer que vamos conseguir", reforçou o avançado, que deverá fazer companhia a Messi e Neymar no ataque do Barça em Camp Nou.