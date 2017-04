Pub

Presidente do Sporting convidara Vieira para ver o dérbi na tribuna presidencial

O presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, respondeu hoje ao pedido do presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, para que o dirigente 'encarnado' se demarcasse de claques ilegais, dizendo que este é "um convite com pressupostos acusatórios".

Numa carta endereçada a Bruno de Carvalho, a que a Lusa teve acesso, Luís Filipe Vieira explicou que hoje, "num momento que requer de todos o máximo cuidado e rigor e em que um lamentável acontecimento ocorre", o 'líder' do Sporting "promove um convite com pressupostos acusatórios que obviamente é a forma errada de se apelar ao bom senso, moderação e são convívio entre todos".

Numa missiva divulgada pelo jornal Record, o presidente 'leonino' convida Vieira para assistir ao dérbi de hoje, marcado para as 20:30 no Estádio Alvalade XXI, na Tribuna VIP, antes de lhe pedir para que "finalmente se demarque de forma pública e sem reservas de criminosos e de claques ilegais".

Um homem de 41 anos, de nacionalidade italiana, morreu esta noite na sequência de um atropelamento e fuga junto ao Estádio da Luz, segundo a Polícia de Segurança Pública (PSP), que foi chamada ao local depois de alertada para a existência de confrontos.

Na resposta, o líder encarnado destacou o "confronto diário com a instituição Sport Lisboa e Benfica" que Bruno de Carvalho assumiu "publicamente" e explicou ainda que "um processo construtivo de relações entre clubes" deve ser conseguido "através de gestos genuínos que não partam de convites carregados de juízos de valores prévios com claras intenções de levar a que o presente convite nunca pudesse ser aceite nos termos em que foi formulado".

Vieira acusou ainda o dirigente dos 'verde e brancos' de não ter procurado "de forma sóbria não confundir os incidentes ocorridos esta madrugada com o jogo que se inicia daqui a pouco, tal como as próprias forças de segurança publicamente fizeram questão de expressar".

"As mudanças devem resultar de atos consistentes, sistemáticos e diários por parte de todos nós, mas esteja certo que da parte do Sport Lisboa e Benfica reiteramos a disponibilidade de nos órgãos e momentos próprios trabalharmos com todos os clubes para a melhoria do ambiente no futebol português", acrescenta o dirigente 'encarnado', que manifestou ainda a vontade de "ter uma relação de cordialidade" com o clube de Alvalade, "rival de uma história centenária comum" que muito os "deve orgulhar".

A ocorrência foi já entregue à Polícia Judiciária, que investiga a possibilidade de se ter tratado de um homicídio.

O atropelamento mortal ocorreu ao início da madrugada, na Avenida Machado Santos, junto à rotunda sul do Estádio da Luz, tendo a PSP sido chamada ao local pelas 02:40.

A oficial de serviço do Comando Metropolitano de Lisboa da PSP disse que as autoridades estão a investigar o atropelamento e fuga sem prestação de socorro, não tendo ainda dados sobre o veículo.

A polícia encontrou no local apenas o corpo da vítima e diz ter "dados contraditórios sobre as preferências clubísticas" do homem italiano encontrado morto.

Segundo o Correio da Manhã, que noticiou a morte, o homem teria ligações ao clube italiano Fiorentina e seria também adepto do Sporting.

De acordo com o jornal, teria estado envolvido em confrontos entre claques rivais, que terão começado com o arremesso de pedras e culminado com o atropelamento e fuga.