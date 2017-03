Pub

Técnico espanhol sai no final da temporada, segundo revelou esta quarta-feira em conferência de imprensa após uma goleada caseira do Barcelona sobre o Sporting Gijón (6-1).

Depois de golear o Sporting Gijón, por 6-1, em casa, o técnico do Barcelona, Luis Enrique, anunciou que vai deixar o clube no final da temporada. "Aproveito para acabar esta conferência de imprensa de uma maneira diferente. No serei treinador do Barcelona na próxima temporada. É uma decisão muito difícil para mim, meditada, muito pensada... e creio que tenho que ser fiel e respeitar aquilo que penso", afirmou o treinador espanhol, explicando que pretende descansar e já pensava nesta hipótese desde início da época.

"O motivo é a maneira que tenho de viver esta profissão. Isto significa muito poucas horas de descanso ou para me desconectar", esclareceu Luís Enrique, referindo que, no início da temporada 2016/17 já comunicara aos dirigentes Albert Soler e Robert Fernández que havia a hipótese de não renovar contrato. "Disse-lhes que havia essa possibilidade e eles disseram-me que não tivesse pressa. Agora, chegou o momento de tomar a decisão", concluiu, agradecendo "ao clube pela sua confiança".

Luis Enrique, de 46 anos, treinava o Barcelona desde o início da época 2014/15. Ao serviço do clube catalão conquistou duas ligas espanholas, duas Taças do Rei, uma supertaça espanhola, uma Liga dos Campeões, uma Supertaça Europeia e um Mundial de clubes. No entanto, esta época, não tem sido tão feliz: o emblema blaugrana está afastado da liderança do campeonato e correr sério risco de ser eliminado nos oitavos-de-final da Liga dos Campeões (foi goleado pelo Paris SG, por 4-0, na 1.ª mão dos oitavos-de-final).